Россия призывает Швецию ставить интересы ОБСЕ выше солидарности в ЕС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия призывает Швецию во время ее председательства в ОБСЕ в 2021 году ставить объективные интересы организации выше солидарности в ЕС. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с высказываниями министра иностранных дел Швеции Анн Линде в интервью шведскому новостному агентству TT.

Ориентируясь, видимо, на внутреннюю аудиторию, отметила Захарова, Линде заявила о планах защищать в ОБСЕ некий "европейский порядок безопасности", а также повсеместно продвигать проблематику "гендерного равенства". "При этом, по ее словам, осуществить задуманное в полной мере Стокгольму не позволят "Россия и ей подобные", - продолжила дипломат, добавив, что в высказываниях главы МИД Швеции в откровенно антироссийском ключе упоминаются также сюжеты "аннексированного Крыма" и "восстановления территориальной целостности Грузии".

"Призываем Стокгольм придерживаться статусно-нейтральной линии и не ставить солидарность в ЕС выше объективных интересов ОБСЕ", - подчеркнула Захарова.

Официальный представитель российского дипведомства выразила удивление, что глава МИД Швеции позволяет себе заявления, свидетельствующие о намерениях продвигать в ОБСЕ сугубо одностороннюю неконсенсусную повестку в нарушение мандата действующего председателя. В этой связи она порекомендовала шведским партнерам перечитать решения заседаний Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Порту и постоянного совета ОБСЕ от 2002 года о том, что официальные лица в публичных высказываниях должны ориентироваться на консенсусные подходы и учитывать весь спектр мнений государств-участников.

"Что касается прогнозов Линде относительно того, что Россия будет якобы тормозить продвижение Стокгольмом в ОБСЕ своих не пользующихся поддержкой приоритетов, то здесь у шведских коллег не должно быть иллюзий: ничто не помешает нам отстаивать свои интересы в ОБСЕ и пресекать попытки насытить повестку дня организации вредными с нашей точки зрения идеями и инициативами", - резюмировала дипломат.