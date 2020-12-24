В МИД РФ указали на непрозрачность финансовой поддержки Берлином "Белых касок" в Сирии

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Материальная поддержка Министерством иностранных дел Германии псевдогуманитарной организации "Белые каски" может быть направлена не только на решение гуманитарных проблем в Сирии, но и на содействие террористам. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя опубликованную МИД ФРГ 17 декабря статью о деятельности "Белых касок" и выделении им помощи в размере €5 млн.

"Остается неясно, в том числе и немецкой общественности, какая часть этих средства пошла, например, на подпитку сотрудничества псевдогуманитарщиков с действующими на северо-западе Сирии джихадистскими террористическими группировками такими <...>, включены ли в эту сумму затраты на организованный официальным Берлином торжественный переезд из Иордании в Германию одного из главарей белокасочников Халида Аль-Сариха", - указала дипломат.

По ее словам, в бухгалтерии германского спонсорства "Белых касок" можно запутаться. "Все труднее провести черту между статьями на поддержку гуманитарных задач и на различное содействие террористам, так беззастенчиво прославляемых Берлином", - подчеркнула Захарова.

Официальный представитель дипведомства также обратила внимание, что МИД Германии стремится преподнести сирийским гражданам "Белые каски" в качестве символа надежды. "Министерство иностранных дел Германии, видимо, окончательно отбросило все колебания и стеснения и все больше выступает в роли главного пропагандиста и спонсора организации "Белые каски", - заключила она.