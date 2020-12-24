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МИД РФ не будет пренебрегать ответными мерами на прессинг российских СМИ

Люди, оказывающие политические давление на СМИ из России, должны понимать, что "они будут сталкиваться с ответом", отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
' ТАСС'

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Москва никогда не пренебрегала и не будет пренебрегать практическими ответными мерами в отношении стран, оказывающих давление на работу русскоязычных СМИ. Об этом в четверг в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы в прошлые годы, так и в будущем не будем пренебрегать ответными мерами, - сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Да, это не наш подход, но инициативно мы его не используем. Но - как ответ - мы к этому прибегаем и будем прибегать, это точно".

По ее словам, люди, оказывающие политические давление на СМИ из России, должны понимать, что "они будут сталкиваться с ответом". "И не только устным [ответом] в виде заявлений, но и практическим, чтобы [они] почувствовали его".

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