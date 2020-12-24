Захарова считает, что США "тряхануло" больше всех в уходящем году

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты в 2020 году столкнулись с наиболее серьезными внутренними проблемами по сравнению с другими государствами. Такое мнение в интервью ТАСС в четверг высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Как тряхануло США, так никого не тряхануло. Это и неспособность противостоять пандемии и всему тому, что с ней связано. Мы видим, что происходит и в мире в целом, и непосредственно в Соединенных Штатах. Это не мои оценки, хочу подчеркнуть, это оценки американских же экспертов, которые не ожидали того, что их страна будет неспособна противостоять такому вызову", - сказала она.

"Это и внутренний раскол общества. Политический раскол. Да, искусственно нагнетаемый. Это и проявление того самого глобального нерешенного вопроса внутренней повестки, от которой тоже, мне кажется, никто не ожидал, что выйдет наружу. Это проблема расизма", - продолжила дипломат.

В числе стран, столкнувшихся с наибольшими проблемами в 2020 году, Захарова также назвала Францию, в которой не первый год идут протесты, "жестоко подавляемые" правоохранителями.

Официальный представитель МИД РФ призвала фокусироваться не только на проблемах стран СНГ. "Постсоветское пространство было на повестке. Мы фиксировали вмешательства во внутренние дела, мнимую озабоченность наших западных партнеров судьбами жителей этих стран. На самом деле - настоящее желание перекроить жизнь в этих странах под себя", - добавила она.