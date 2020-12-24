Захарова пожелает в Новый год россиянам здоровья и умения видеть хорошее

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пожелает в новогоднюю ночь россиянам благополучия и позитивного взгляда на жизнь.

"Я пожелаю всем - близким, всем знакомым, всем друзьям, кстати говоря, подписчикам моим, моим друзьям в социальных сетях - здоровья, терпения, благополучия, счастья, больше хороших новостей. Журналистам - больше обращать внимания на хорошие новости и больше производить новостей о чем-то хорошем", - сказала она интервью ТАСС в четверг.

По мнению дипломата, то, что люди привыкли фокусироваться на негативном, является бичом двадцатого и двадцать первого веков. "Только негативная повестка вызывает такой всплеск эмоций и внимания. Вот если мы сами найдем в себе силы так же, с таким же вниманием относиться к новостям хорошим, не считать их обыденностью, многое в мире, мне кажется, может измениться", - отметила Захарова.