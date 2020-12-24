Захарова в словарь 2020 года запишет слова "вызов", "вывоз", "воля" и "любовь"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главные для нее слова в 2020 году, отвечая на соответствующий вопрос в интервью ТАСС. Ими стали слова "вызов", "вывоз", "воля" и "любовь".

Так, масштабная кампания по возвращению россиян на родину в условиях повсеместных ограничений из-за пандемии вывела на первый план все перечисленные понятия. "Слово "вызов" точно. Его же можно, мне кажется, трансформировать и в "вывоз", - указала Захарова.

Важным в условиях пандемии стало слово "воля". "Потому что здесь и сила, и способность, и, наверное, даже доля сомнения. Воля - это то, что можно в себе изыскать, а можно [этого] и не найти", - добавила дипломат.

Однако, по ее мнению, центральным понятием, без которого невозможно было бы справиться с испытаниями этого года, является любовь. "Потому что может быть и воля, может быть и вызов с такой задачей глобальной, а без любви ничего не получается", - подытожила она.