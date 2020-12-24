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Захарова подтвердила, что пока не собирается покидать МИД России

В 2020 году в соцсетях появлялись публикации о том, что дипломат собирается перейти на работу в Госдуму и даже возглавить одно из информационных агентств
' ТАСС'

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя различные фейки о себе, подтвердила, что пока у нее нет планов менять место работы.

"Если у меня появятся какие-то планы, я обязательно с вами ими поделюсь", - сказала дипломат в четверг в интервью ТАСС.

"Не могу понять, почему вокруг моей скромной персоны столько всяких небылиц и выдумок. С другой стороны, наверное, жизнь была бы постной без них", - добавила Захарова.

В уходящем году в соцсетях был ряд публикаций о том, что Захарова собирается перейти на работу в Госдуму и даже возглавить одно из информационных агентств.

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