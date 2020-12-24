Рябков: Россия нацелена на развитие сотрудничества с Кубой в энергетике и здравоохранении

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Кубой в энергетике, сельском хозяйстве, здравоохранении. Об этом говорится в ответе заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова на вопрос СМИ, опубликованном на официальном сайте российского дипведомства.

Замглавы МИД отметил, что текущий год был сложным для двусторонних отношений, однако страны продолжали тесное взаимодействие в рамках межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "Надеемся уже в начале года выйти на взаимоприемлемые решения неурегулированных вопросов. Подтверждаем неизменный интерес к развитию конструктивного взаимодействия с Гаваной на стратегически значимых направлениях: энергетика, транспорт, сельское хозяйство, металлургическая промышленность, здравоохранение, образование", - сказал он.

Дипломат обратил внимание, что в декабре Куба стал первой страной Латинской Америки, получившей статус государства - наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По его словам, данный шаг будет способствовать наращиванию и диверсификации торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между островом и странами-членами ЕАЭС.

Рябков высоко оценил тот факт, что Гавана, несмотря на кампанию по дискредитации кубинских врачей со стороны США и санкции против биофармацевтической промышленности, продолжает оказывать помощь другим государствам, направляя своих врачей и поставляя медицинские препараты. "Тем более цинично на этом фоне выглядит проводимая США политика по беспрецедентному ужесточению торгово-экономической и финансовой блокады острова, - заявил он. - Выступаем за незамедлительную отмену американского эмбарго, которое является абсолютно незаконным и грубо нарушает Устав ООН".

"В завершение хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы всегда готовы оказать необходимую поддержку нашему стратегическому партнеру и другу - Республике Куба", - резюмировал замминистра.