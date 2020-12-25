Володин: желание Украины лишить Крым пресной воды говорит лишь о ненависти к крымчанам

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Заявление официальных лиц Украины об их стремлении помешать реализации проекта по опреснению воды в Крыму говорят лишь об их ненависти к жителям полуострова, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Такое отношение к людям Украина демонстрировала в Крыму всегда. Прекратив ранее доступ пресной воды по каналу, теперь они хотят предпринять усилия, чтобы лишить людей воды вообще", - сказал Володин в пятницу журналистам. "Это же надо так ненавидеть людей!" - добавил он.

Однако, уверен Володин, украинским политикам не удастся реализовать задуманное. "В свое время они говорили, что и Крымский мост не будет построен и туристов в Крыму не будет. Их очередной иллюзии также предстоит развеяться", - отметил Володин.

Во вторник глава Республики Крым Сергей Аксенов озвучил планы по созданию опреснительных установок для ликвидации дефицита воды на полуострове. Он в частности сообщил, что создание первой в России опреснительной установки начнут в Крыму 1 января 2021 года. Примерный срок строительства - от 14 до 16 месяцев.

В свою очередь 24 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует предпринимать шаги по недопущению реализации проекта по опреснению воды в Крыму.

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах, а также в Ялте питьевая вода подается по часам утром и вечером. После новогодних праздников вода будет подаваться по графику и в Алуште. В Севастополе введен режим повышенной готовности.