Совфед одобрил закон о штрафах до 150 тыс. рублей для чиновников за оскорбление граждан

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон о введении административных штрафов до 150 тыс. рублей для госслужащих за оскорбление граждан. Документ также приравнивает оскорбления в интернете к публичным и предусматривает штраф до 3 млн рублей за клевету для юридических лиц.

В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) уточняется, что оскорбление, совершенное госслужащим или муниципальным служащим в связи с осуществлением своих полномочий, влечет наложение административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо дисквалификацию (лишение права замещать должности государственной и муниципальной службы) на срок до одного года. За повторное нарушение устанавливается штраф в размере 100-150 тыс. рублей либо дисквалификация на срок до двух лет.

Также увеличиваются административные штрафы за оскорбление в целом. Так, максимальная сумма взыскания вырастет для граждан с трех тыс. до пяти тыс. рублей, для должностных лиц - с 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - со 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Закон уточняет, что оскорбление - это унижение чести и достоинства, выраженное не только в неприличной форме, но в "иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности". Штрафы за публичные оскорбления будут распространяться в том числе на высказывания, допущенные "в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных".

Ответственность за оскорбления в интернете

Кроме того, к публичным оскорблениям, в том числе через СМИ, приравниваются оскорбления в интернете. Максимальная сумма взыскания по данным квалифицирующим признакам вырастет для граждан с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц - с 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - с 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Непринятие мер для недопущения публичного оскорбления в СМИ или интернете будет наказываться штрафом для должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (сейчас - от 10 тыс. до 30 тыс.), а для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей (сейчас от 30 тыс. до 50 тыс.).

КоАП также дополняется статьей, предусматривающей ответственность для юридических лиц за клевету, то есть за "распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию". Это повлечет наложение административного штрафа в размере от 500 тыс. до трех млн рублей. Авторами инициативы выступили глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.