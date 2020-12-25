Аппараты кабмина и СФ в 2021 году полностью перейдут на электронный документооборот

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Аппараты правительства РФ и Совета Федерации в 2021 году полностью перейдут на электронный документооборот. Как сообщили в пятницу в пресс-службе кабмина, вице-премьер - глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко и глава аппарата Совета Федерации Геннадий Голов еще 23 декабря утвердили перечень видов документов, обмен которыми будет проходить в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного документооборота.

"Благодаря этому более 65% всего документооборота между аппаратом правительства и аппаратом Совета Федерации полностью переводится в электронный вид", - говорится в сообщении.

В следующем году эта работа будет продолжена. Так, в I квартале в аппарате Совета Федерации планируется аттестация системы электронного документооборота. "Это позволит перейти на электронный обмен, в том числе документами с ограничительной пометкой "Для служебного пользования", - подчеркнули в правительстве. - Таким образом, весь документооборот между аппаратом правительства и аппаратом верхней палаты парламента будет переведен в электронный вид".