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Совфед одобрил закон о запрете иностранного финансирования митингов

Документ определяет порядок сбора денежных средств для подготовки и проведения публичного мероприятия

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон, который запрещает иностранное финансирование массовых акций и обязывает организаторов отчитываться об источниках финансирования публичных мероприятий.

Закон запрещает проводить публичные мероприятия за счет средств иностранных государств, организаций, граждан и лиц без гражданства, а также НКО-иноагентов, россиян младше 16 лет, анонимных жертвователей и юридических лиц, зарегистрированных менее чем за один год до дня перечисления денежных средств или иного имущества. Также массовые акции не смогут финансировать незарегистрированные общественные объединения и физлица-иноагенты.

Документ определяет порядок сбора денежных средств для подготовки и проведения публичного мероприятия, расходования полученных в этих целях пожертвований. В частности, он обязывает организатора массовой акции при подаче документов перед ее проведением указывать счет, на который должны поступать средства.

Согласно закону, отчитываться о расходовании собранных для проведения митинга средств нужно будет только в том случае, если число его участников превышает 500 человек.

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