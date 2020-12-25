СФ одобрил закон об уголовной ответственности за клевету в интернете

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон о введении уголовной ответственности за клевету в интернете.

С этой целью вносятся поправки в статью 128.1 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Клевета"). В настоящее время одним из составов этой статьи предусматривается уголовная ответственность за клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или в средствах массовой информации. Кодекс дополняется положением, в соответствии с которым устанавливается ответственность за клевету, распространенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, а также в отношении нескольких лиц, "в том числе индивидуально неопределенных".

Согласно закону, клевета в интернете, СМИ или в публичном выступлении грозит штрафом до одного миллиона рублей либо обязательными работами на срок до 240 часов, принудительными работами на срок до двух лет, арестом на срок до двух месяцев или лишением свободы на срок до двух лет.

Ужесточается ответственность и по другим квалифицирующим признакам. Так, клевета, распространенная с использованием своего служебного положения, будет грозить лишением свободы на срок до трех лет, клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, - лишением свободы на срок до четырех лет. Клеветнические обвинения в совершении изнасилования, тяжкого или особо тяжкого преступления будут грозить сроком до пяти лет.