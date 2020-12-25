Михаил Мишустин прибыл в Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в пятницу с рабочей поездкой в Санкт-Петербург, где он встретится с производителями вакцин от новой коронавирусной инфекции. Согласно планам, в поездке глава кабинета министров также осмотрит научно-производственный центр компании "Биокад" - одного из предприятий, занимающихся выпуском российской вакцины от коронавируса "Гам-ковид-вак" ("Спутник V")".

Кроме того, Мишустин примет участие в церемонии запуска первой очереди нового завода компании "Активный компонент", которая разрабатывает и производит фармацевтические субстанции. Как отмечали ранее в правительстве, ввод в эксплуатацию предприятия в Пушкине позволит увеличить производственные мощности компании. "Инвестиционный проект нацелен на импортозамещение продукции в фармацевтическом секторе промышленности. На полную мощность предприятие выйдет в 2024 году", - указывали в кабмине.

В рамках рабочей поездки также запланирована встреча Мишустина с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Согласно программе, в мероприятиях примут участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр финансов Антон Силуанов.