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Путин соберет постоянных членов СБ на оперативное совещание 25 декабря

Президент работает в Ново-Огареве

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня Путин работает в Ново-Огареве, у него внутренние встречи и совещания", - сказал представитель Кремля. Он уточнил, что на середину дня запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Пресс-секретарь пообещал проинформировать о темах повестки дня этого заседания.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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