Песков сообщил, что официального ответа на запрос по Навальному нет

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Россия до сих пор не получила официального ответа от западных коллег на запрос по поводу ситуации с отравлением Алексея Навального. Публикация в медицинском журнале The Lancet таким ответом не является, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля отметил, что в администрации президента с упомянутой статьей не ознакомились. "Мы медицинские издания не читаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что теперь оснований для расследования факта отравления достаточно. "Это профессиональное издание, которое читают медики. Мы таковыми не являемся", - заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что информация, которую Кремль запрашивал по официальным каналам, "в публичном доступе отсутствует". "Ее по-прежнему мы не получили, в этом плане ничего не изменилось", - заметил он.

При этом пресс-секретарь президента добавил, что Кремль не считает необходимым делать запрос к российским медикам с тем, чтобы врачи проанализировали статью журнала The Lancet. "Не видим в этом смысла", - сказал Песков.