Совфед одобрил закон об уголовных санкциях за нарушение порядка деятельности иноагентов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон об уголовной ответственности вплоть до пяти лет лишения свободы за злостное нарушение физическими лицами, сотрудниками СМИ, а также членами незарегистрированных политических объединений требований закона о деятельности иноагентов.

Поправки вносятся в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает сейчас санкции за злостное уклонение от включения в реестр НКО-иноагентов. Уголовное наказание будет грозить тем иноагентам, кто ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

За уклонение незарегистрированного общественного объединения, ведущего политическую деятельность за счет иностранного финансирования, от включения в список иноагентов виновным будет грозить штраф до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Неисполнение обязанностей по представлению в Минюст заявления (уведомления) о включении в список физлиц-иноагентов или отчета о деятельности, связанной с выполнением функций иностранного агента, наказывается штрафом до 300 тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Лица, нарушившие порядок деятельности СМИ-иноагента и ранее привлекавшиеся к административной ответственности, могут быть подвергнуты уголовным санкциям вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. На них может быть наложен штраф до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период до двух лет. Кроме того, им могут грозить обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет.

Закон в случае подписания президентом вступит в силу с 1 марта 2021 года.