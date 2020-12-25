Россия внесла 2 млн швейцарских франков в бюджет МККК для помощи Нагорному Карабаху

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Россия внесла 2 млн швейцарских франков ($2,25 млн) в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК) для помощи в решении гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе.

"В соответствии с решением правительства Российской Федерации в бюджет МККК внесен добровольный взнос в размере 2 млн швейцарских франков для финансирования расходов, связанных с принятием мер по урегулированию гуманитарных последствий нагорнокарабахского конфликта", - говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что это направление стало одним из приоритетов "в плодотворном сотрудничестве между Российской Федерацией и МККК". "Нашей страной предпринимаются масштабные усилия по оказанию помощи гражданскому населению и восстановлению гражданской инфраструктуры региона", - подчеркнули в дипведомстве, добавив, что Москва открыта к дальнейшему сотрудничеству с комитетом и надеется на продолжение его эффективной работы.

24 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что президент России Владимир Путин во время визита в Москву президента МККК Петера Маурера поддержал предложение о том, чтобы целевым образом направить добровольный взнос на содействие работе организации в Нагорном Карабахе.