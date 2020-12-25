{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Обновлено 

Россия внесла 2 млн швейцарских франков в бюджет МККК для помощи Нагорному Карабаху

В дипведомстве подчеркнули, что Москва открыта к дальнейшему сотрудничеству с комитетом и надеется на продолжение его эффективной работы

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Россия внесла 2 млн швейцарских франков ($2,25 млн) в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК) для помощи в решении гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе.

"В соответствии с решением правительства Российской Федерации в бюджет МККК внесен добровольный взнос в размере 2 млн швейцарских франков для финансирования расходов, связанных с принятием мер по урегулированию гуманитарных последствий нагорнокарабахского конфликта", - говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что это направление стало одним из приоритетов "в плодотворном сотрудничестве между Российской Федерацией и МККК". "Нашей страной предпринимаются масштабные усилия по оказанию помощи гражданскому населению и восстановлению гражданской инфраструктуры региона", - подчеркнули в дипведомстве, добавив, что Москва открыта к дальнейшему сотрудничеству с комитетом и надеется на продолжение его эффективной работы.

24 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что президент России Владимир Путин во время визита в Москву президента МККК Петера Маурера поддержал предложение о том, чтобы целевым образом направить добровольный взнос на содействие работе организации в Нагорном Карабахе.

Теги
АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Сотрудничество в рамках СНГ
Путин уверен, что направление СНГ - самое важное на внешнеполитическом треке России
Президент России обсуждает с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в странах СНГ
Читать полностью