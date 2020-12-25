В МИД РФ удивлены обостренной реакцией Израиля на интервью российского посла

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Высказывания посла РФ в Тель-Авиве Анатолия Викторова в интервью газете The Jerusalem Post соответствуют общеизвестной позиции России по ближневосточной проблематике. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Удивлены обостренной реакцией на затронутые в интервью нашего посла в Израиле вопросы. Изложенная в нем позиция неоднократно доводилась нами до израильских коллег на различных уровнях. Все воспроизведенные в публикации высказывания российского посла соответствуют общеизвестной позиции России по ближневосточной проблематике", - указала она.

Москва, отметила дипломат, оценивает нормализацию отношений Израиля с арабскими соседями как возможность установить новые каналы цивилизованного, основанного на международно-правовых нормах общения и исходит из того, что сохранение конфронтации и отказ от конструктивного диалога лишь затрудняют поиск компромиссов по урегулированию арабо-израильского конфликта.

Вместе с тем, по словам Захаровой, Россия всегда подчеркивала, что палестинская проблема остается центральной для обеспечения мира на Ближнем Востоке, без ее решения невозможно обеспечить устойчивую и долгосрочную стабилизацию. "Со своей стороны готовы оказать всестороннее содействие в достижении этой цели как постоянный член СБ ООН, участник ближневосточного "квартета" международных посредников, как государство, которое поддерживает конструктивные продвинутые отношения со всеми странами региона, включая Израиль", - указала она.

В то же время, продолжила Захарова, в РФ никогда не скрывали отрицательного отношения к авиаударам Израиля по Сирии. "Трудно отрицать, что подобные действия привносят дополнительную дестабилизацию в сложную региональную обстановку", - добавила она.

"Подтверждаем нашу заинтересованность в продолжении регулярных консультаций с израильскими партнерами по вопросам безопасности и стабильности в Ближневосточном регионе. Высоко ценим сложившийся между нами доверительный и конструктивный диалог. Настроены и впредь, как отметил в упомянутом интервью наш посол в Израиле, в процессе принятия решений учитывать озабоченности Израиля в сфере безопасности", - заключила дипломат.