Путин уверен, что направление СНГ - самое важное на внешнеполитическом треке России

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсуждает с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в странах СНГ. Глава государства назвал это направление самым важным во внешней политике России.

"Давайте на сегодняшней встрече обсудим ситуацию, которая складывается на площадке СНГ", - предложил Путин на оперативном совещании с постоянными членами СБ. По оценке российского лидера, "это одно из важнейших, если не самое главное, самое важное направление работы на внешнеполитическом треке".

"Это самые близкие для нас страны, я уже не говорю, что это соседи, это государства, с которыми нас связывает очень многое - многие годы, десятилетия, а иногда даже столетия пребывания в едином государстве", - пояснил президент РФ. "Здесь наши наиболее развитые экономические, культурные, гуманитарные связи, родственные, дружеские. В общем, это особое направление нашей работы на внешнеполитическом треке", - подчеркнул глава российского государства.

На совещании он предложил заслушать доклады "коллег по различным направлениям этой работы". "Скорректируем, если необходимо, эту работу так, как этого требует сегодняшний день, так, как это будет востребовано и в наступающем 2021 году", - указал Путин.