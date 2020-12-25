В БиГ заявили, что не получили от Украины доказательств права на икону, подаренную Лаврову

БЕЛГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Посольство Украины в Боснии и Герцеговине (БиГ) не предоставило доказательств своих прав на икону, подаренную ранее главе МИД РФ Сергею Лаврову. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе председателя Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика.

"Мы обратились в посольство Украины в БиГ через министерство иностранных дел в Совете министров, но пока не получили никаких доказательств, на которых основываются утверждения, что икона является сокровищем культуры этой страны или находится в списке похищенных артефактов", - цитирует заявление пресс-службы агентство СРНА.

Кабинет председателя президиума затребовал от посольства Украины в БиГ предоставить обоснованную информацию в связи с иконой, которая была подарена главе российской дипломатии во время его недавнего визита в Восточное Сараево. От украинского посольства потребовали объяснить, на чем базируются утверждения, что икона является сокровищем культуры Украины, предоставить доказательства, кому и когда принадлежала икона, если таковые имеются.

Ранее посол БиГ в России Желько Самарджия доставил икону, подаренную Лаврову и возвращенную Министерством иностранных дел России дарителям, обратно в Восточное Сараево. По данным пресс-службы кабинета Додика, икону поместили в сейф его администрации.

Как сообщало агентство СРНА, Додик подарил Лаврову позолоченную икону XVIII века, написанную в Луганске, в ходе визита главы российского дипведомства в БиГ 14 декабря. Агентство разместило фото образа Николая Чудотворца и фотографию красной сургучной печати на обратной стороне иконы, на которой виден оттиск: "УРСР. Народный комитет образования. Укрнаука. Одесская краевая комиссия".

Посольство Украины в БиГ направило в министерство иностранных дел республики ноту с требованием вернуть украинской стороне икону из Луганска, которую Додик подарил Лаврову. Прокуратура БиГ возбудила дело и начала проверку происхождения иконы. 23 декабря российская сторона передала икону в посольство БиГ в Москве, несмотря на то, что администрация Додика опровергла данные о ее криминальном происхождении, сообщив, что икона являлась семейной.