Главы МИД РФ и Армении обсудили выполнение трехстороннего заявления по Карабаху

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Армении Арой Айвазяном проблематику нагорнокарабахского урегулирования и выполнение трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД России.

"Стороны продолжили обмен мнениями по текущим вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Особое внимание было уделено обсуждению нагорнокарабахской проблематики в контексте выполнения положений заявления, подписанного 9 ноября 2020 года лидерами России, Азербайджана и Армении", - говорится в тексте.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.

После ввода российских миротворцев ситуация в Карабахе стабилизировалась. Десятки тысяч жителей Карабаха, оставившие свои дома во время боевых действий, вернулись назад с помощью миротворческого контингента.