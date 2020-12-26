В МИД РФ обсудили с послом ЦАР развитие обстановки в республике

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в субботу обсудил с послом Центрально-Африканской Республики (ЦАР) в Москве Леоном Додону складывающуюся ситуацию в этой стране. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"В ходе беседы Додону информировал о развитии военно-политической обстановки в ЦАР в свете запланированных на 27 декабря этого года президентских и парламентских выборов, - информировали в министерстве. - С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку суверенитета, независимости, территориальной целостности и внутриполитической стабильности ЦАР, подчеркнута важность предстоящего волеизъявления центральноафриканского народа в контексте нормализации обстановки в республике, как об этом неоднократно указывалось в соответствующих документах ООН и ее Совета Безопасности".

В МИД РФ добавили, что встреча состоялась по инициативе Додону.

В ЦАР сформированная на основе трех повстанческих группировок антиправительственная "Коалиция патриотов за перемены" начала 18 декабря боевые действия с тем, чтобы перерезать основные пути снабжения столицы страны, города Банги. Так повстанцы пытаются противодействовать президенту страны Фостен-Арканжу Туадере, который добивается переизбрания на второй срок. По словам властей, коалицию повстанцев возглавляет бывший президент страны Франсуа Бозизе.