В Татарстане планируют создать конституционный совет при местном парламенте

КАЗАНЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин сообщил журналистам, что в республике рассчитывают создать конституционный совет при региональном парламенте.

"Я думаю, мы будем работать над тем документом, который предписан и реанимируем конституционный совет при парламенте Республики Татарстан. У нас в те времена была конституционная комиссия в государственном совете, наверное, такие полномочия будем продумывать, как юридически правильно туда записать. Не имеем мы права ущемлять права людей по доступности в защите своих конституционных прав. А суды общей юрисдикции не имеют права рассматривать конституционные вопросы по федеральному закону", - сказал Мухаметшин в субботу, отвечая на вопрос о планах по изменению конституции Татарстана в предстоящем году.

Он отметил, что Госсовет Татарстана рассчитывает найти решение, чтобы жители республики не были ограничены в такой услуге государства, как обращение в конституционное (уставное) судебное судопроизводство для защиты своих конституционных прав и полномочий.

На пленарном заседании в декабре Совет Федерации одобрил пакет законов, которые закрепляют порядок прекращения полномочий судей в случае совершения ими серьезных проступков, а также упраздняют конституционные суды регионов. По словам главы комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, закон, в частности, предусматривает упразднение конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации до 1 января 2023 года. Он отметил, что в данной части законодательство приводится в соответствие с новой редакцией статьи 118 конституции, в которой региональные конституционные суды, как суды, входящие в судебную систему России, не упоминаются.