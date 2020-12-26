Лавров назвал неприемлемым запрет на посещение спортивных состязаний руководству России

"Непонятно и, я считаю, неприемлемо положение, касающееся запрета руководителям государства посещать спортивные состязания", - сказал он, комментируя последнее решение Спортивного арбитражного суда (CAS) относительно российских спортсменов.

Суд принял решение применить санкции сроком на два года, при этом WADA изначально требовало ограничений на четыре года. "Два - меньше чем четыре, - добавил глава российского внешнеполитического ведомства. - Если я правильно понимаю, разрешение иметь на спортивной форме национальную символику - это тоже послабление по сравнению с тем, что было на Олимпиаде-2018. Регламентирование поведения зрителей и возможность для них иметь национальную символику - это тоже отличает, как я понимаю, это решение от того, что было раньше".

17 декабря CAS утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону Всемирного антидопингового агентства в его споре с Российским антидопинговым агентством. Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны. Решение также лишает Россию права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их. Российским чиновникам, включая президента и премьер-министра страны, членов Государственной думы, представителей Администрации президента и различных федеральных министерств и агентств, запрещено занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях. Они не могут присутствовать на соревнованиях, среди которых Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира. Санкции не будут действовать на тех чиновников, кто является членом Международного олимпийского или Паралимпийского комитета, а также тех, кто приглашен главой принимающей соревнования страны.