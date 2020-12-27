Песков рассказал, что помогло достичь мирных договоренностей по Карабаху

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Поддержание президентом России Владимиром Путиным дружественных отношений с Баку и Ереваном помогло достичь мирных договоренностей по Нагорному Карабаху. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале " Россия-1 ".

"Поддержание добрых и конструктивных отношений, основанных на взаимном уважении и с Баку, и с Ереваном, позволило Путину быть посредником в этом урегулировании (ситуации в Нагорном Карабахе - прим. ТАСС)", - сказал он.

Песков отметил, что для стабилизации конфликта в Нагорном Карабахе Путин "много-много дней провел с телефонной трубкой в руке" и лично контролировал развитие ситуации. Кроме того, Путин проводил переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. "Какую-то часть этих разговоров [с Эрдоганом] вы можете отфиксировать по сообщениям пресс-службы президента, но далеко не все", - добавил пресс-секретарь.

"В 2020 году активные боевые действия в Европе, прямо у наших границ, это то, чего, конечно, мировое сообщество не должно допускать. В данном случае ответственная позиция Путина, его усилия по тому, чтобы это остановить, они, конечно, дорогого стоят, их очень трудно переоценить", - подчеркнул Песков.