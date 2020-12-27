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Песков: личные отношения Путина и Эрдогана дают возможность выхода из спорных ситуаций

Пресс-секретарь президента заявил, что Россия и Турция являются крупнейшими геополитическими игроками, которые могут поспособствовать стабильности и безопасности в регионе

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Личные отношения президента России Владимира Путина и турецкого лидера Тайипа Эрдогана дают возможность гармоничного выхода из спорных ситуаций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

По словам Пескова, Россия и Турция являются крупнейшими геополитическими игроками, которые могут поспособствовать стабильности и безопасности в регионе.

"В нашем регионе Россия и Турция являются, наверное, крупнейшими странами, <...> которые и могут, и должны вносить значимый вклад в дело безопасности и стабильности в нашем регионе. По крайней мере, делать так, чтобы не было войны", - сказал он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий Сергеевич
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