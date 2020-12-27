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Песков назвал ошибкой высказывания Зеленского о Великой Отечественной войне

Президент Украины во время визита в Польшу в январе обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибкой высказывания президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне.

"Это была огромная ошибка, особенно в год 75-летия Победы", - сказал представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", показанном в воскресенье на телеканале "Россия-1".

По его мнению, такие высказывания "сильно резанули не только слух, но и сердце не только [президента РФ Владимира] Путина, но и огромного количества ветеранов". "Да и вообще всех, кто живет на территории бывшего Советского Союза, чьи предки участвовали в этом войне - всех их сильно резануло, на самой Украине очень много таких", - уверен представитель Кремля.

Зеленский во время своего визита в Польшу в январе этого года обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией. По его словам, Польша и польский народ первыми ощутили на себе "сговор тоталитарных режимов", что и привело к началу войны.

Ранее, комментируя эти его высказывания, Путин заявил, что на двусторонних отношениях России и Украины такие заявления скажутся негативно. Президент России также отметил, что и для самого Зеленского "ничего в этом хорошего нет".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир Александрович
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