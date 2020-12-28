Путин поручил профинансировать трансляцию спектаклей и концертов в кинотеатрах

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил выделить в 2021 году дополнительные средства на организацию записи спектаклей и концертов для трансляции их онлайн и в кинотеатрах. Как сообщает в понедельник пресс-служба Кремля, такой пункт содержится в перечне поручений о дополнительных мерах господдержки организаций культуры.

"Правительству РФ предусмотреть выделение в 2021 году дополнительной субсидии из федерального бюджета на осуществление профессиональной высококачественной видео- и звукозаписи спектаклей и концертных программ ведущих российских театров и концертных организаций в целях их трансляции в виртуальных концертных залах и показа в кинотеатрах", - говорится в документе.

Кабмину также поручено предоставить в 2021 и 2022 годах бюджетным и автономным учреждениям культуры субсидии на выполнение государственного задания на уровне не менее показателя 2019 года.

Правительству предстоит совместно с властями регионов определить объемы и формы компенсации расходов и выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ, возникающих в связи с исполнением этого перечня поручений.