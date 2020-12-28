В 45 органах власти РФ сократят 37 заместителей руководителей

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. При реформе госаппарата под сокращение попадут 37 заместителей руководителей федеральных органов власти. Как сообщает в понедельник официальный сайт правительства, всего же реформа коснется 45 министерств и ведомств, работу которых курирует кабмин.

"Реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств, чью деятельность курирует правительство", - говорится в сообщении со ссылкой на соответствующее постановление. "В результате оптимизации станет меньше подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции. Сокращению подлежат 74 таких структурных подразделения, - добавили в кабинете министров. - Кроме того, при проведении реформы госаппарата планируется сократить 37 заместителей руководителей федеральных органов. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда".

Как отметил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, реформа позволит исключить конструкции, которые увеличивают административные издержки, снижают оперативность и качество решений, а также размывают ответственность. "Не может эффективно работать структура, в которой заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти курирует структурное подразделение, где работает лишь десять человек, - уверен замглавы кабмина. - Важно обеспечить оптимальный баланс между количеством руководителей и подчиненными".

Ранее для реформы госаппарата были закреплены единые требования к структуре феобеспечить оптимальный баланс между количеством руководителей и подчиненнымидеральных министерств и ведомств. Численность структурных подразделений в министерствах по новым требованиям должна составлять не меньше 40 штатных единиц, служб и агентств - не менее 25 единиц, отделов в составе департамента или управления - не менее 5 единиц, самостоятельного отдела - не менее 10. Для обеспечивающих подразделений устанавливается ограничение - не более 30% общей численности сотрудников.

В особых случаях может быть принято решение об отклонении от установленных требований. Такими полномочиями наделяется специальная подкомиссия по вопросам оптимизации структуры и численности органов власти правительственной комиссии по проведению административной реформы. Предполагается, что при определенных обстоятельствах численность структурных подразделений министерств может составлять 35 штатных единиц на департамент и 5 единиц на самостоятельный отдел, для служб и агентств - 20 единиц на управление и 5 единиц на самостоятельный отдел.