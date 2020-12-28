Врио главы Минприроды Дагестана отправили в отставку

МАХАЧКАЛА, 28 декабря. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Сергей Меликов своим указом освободил от занимаемой должности временно исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии республики Набиюлу Карачаева. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Меликова.

"Освободить Карачаева Набиюлу Абдулманаповича от временного исполнения обязанностей министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан по собственному желанию. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - приводит текст указа пресс-служба врио главы Дагестана.

Карачаев являлся врио главы Министерства природных ресурсов и экологии Дагестана с июля 2014 года.