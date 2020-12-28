Песков заявил, что в жизни Путина нет практически никакой "завесы тайны"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Почти никакой завесы тайны в жизни президента России Владимира Путина нет, но часть информации он предпочитает не раскрывать в публичном поле. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Никакой завесы тайны практически не существует. Где он [Путин] живет и работает, всем прекрасно известно. Да, у него есть дочери. Кто они - он предпочитает не выпускать в публичное поле, он и сам неоднократно объяснял почему. Он достаточно последователен в этой своей позиции, и многие граждане воспринимают это с пониманием", - сказал Песков.

Различные публикации о людях, которых связывают с главой государства, Песков назвал "информационными упражнениями", продолжающимися все годы президентства и премьерства Путина.

"Единственное, что не планирует менять президент - это свою работу, стиль своей работы, потому что, в его понимании, главное - как глава государства выполняет свои обязанности, как он работает и какие результаты этой работы", - заявил Песков.

По словам пресс-секретаря, президент "рассчитывает на то, что люди с пониманием относятся к его личному пространству". "И когда люди голосуют за президента <…>, то становится понятно, что люди и дают право на такое личное пространство", - пояснил представитель Кремля.