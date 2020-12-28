Путин перед Новым годом проведет серию международных телефонных разговоров

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ближайшие дни проведет серию международных телефонных разговоров в преддверии Нового года. Российский лидер поздравит коллег с праздниками, при этом планируется обсуждать и текущие вопросы, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"С сегодняшнего дня начинается серия активной телефонной дипломатии", - сказал он.

Представитель Кремля отметил, что обычно в эту пору лидеры в телефонных разговорах в первую очередь поздравляют друг друга с Новым годом и Рождеством. "Но как правило также это хорошая возможность - и она тоже используется главами государств - для того, чтобы еще раз просмотреть, проговорить двусторонние отношения, обсудить текущие проблемы, наметить планы дальнейших контактов", - добавил он.

Песков пояснил, что так планируется поступить и в ближайшие несколько дней перед Новым годом. "Там достаточно много телефонных разговоров запланировано", - указал он.