Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Финляндской Республики Саули Ниинистё в преддверии Нового года поздравили друг друга в телефонном разговоре с наступающими праздниками, а также подтвердили настрой на укрепление взаимовыгодной кооперации в торговле и экономике. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"Главы государств обменялись поздравлениями и теплыми пожеланиями по случаю новогодних праздников", - говорится в сообщении.

В телефонном разговоре обсуждались в том числе основные итоги сотрудничества России и Финляндии в уходящем году. "Выражено удовлетворение достигнутым уровнем двусторонних отношений добрососедства и конструктивного партнерства, что особо значимо в контексте 100-летия установления дипломатических связей между Россией и Финляндией, отмечаемого 31 декабря 2020 года", - отметили в Кремле.

Кроме того, лидеры в беседе подтвердили "обоюдный настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодной кооперации в торгово-экономической области и эффективную координацию в борьбе с коронавирусной инфекцией". Затрагивались также некоторые актуальные международные вопросы, включая отношения России и Евросоюза. Стороны условились о контактах на различных уровнях, добавили в пресс-службе.