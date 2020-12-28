Россия объявила персоной нон грата помощника военного атташе Болгарии

МОСКВА/СОФИЯ, 28 декабря. /ТАСС/. Россия высылает помощника военного атташе при посольстве Болгарии в Москве подполковника Митко Борисова в ответ на высылку из Софии российского дипломата. Нота о соответствующем решении была вручена болгарскому послу Атанасу Крыстину, который был вызван в понедельник в МИД РФ.

"28 декабря посол Болгарии Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве Болгарии в Москве подполковника Митко Борисова. Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Как уточнили в свою очередь в МИД Болгарии, болгарский дипломат "выполнит предписание и покинет страну в указанное время, которое началось с 14:00 по московскому времени".

На Смоленской площади указали, что данный шаг был предпринят в ответ на решение Болгарии выслать военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии 19 декабря.

Он стал шестым российским дипломатом, высланным из Болгарии за последние два года. Утверждалось, что он занимался разведывательной деятельностью в республике с 2017 года, собирая информацию в том числе об участии военнослужащих США в учениях на территории страны. Ему было отведено 72 часа на то, чтобы покинуть республику. Посольство РФ подчеркивало, что доказательств, подтверждающих осуществление россиянином деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом, представлено не было. Российская сторона объявила о своем праве на ответные меры.