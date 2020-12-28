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Минюст включил пять человек в реестр СМИ-иноагентов

Среди них - правозащитник Лев Пономарев
Здание Министерства юстиции РФ Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Здание Министерства юстиции РФ
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Минюст РФ дополнил реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, пятью физическими лицами, в том числе правозащитником Львом Пономаревым. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.

"28 декабря 2020 года во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Апахончич Дарья Александровна, Камалягин Денис Николаевич, Маркелов Сергей Евгеньевич, Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна", - говорится в сообщении.

Ведомство впервые включает в данный реестр физических лиц, теперь список состоит из 17 иностранных СМИ-иноагентов.

Закон о СМИ-иноагентах был принят в 2017 году, в конце 2019 года документ был расширен и на физических лиц.

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