Путин и Си Цзиньпин по телефону обменялись новогодними поздравлениями

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в телефонном разговоре в преддверии Нового года тепло поздравили друг друга с наступающими праздниками и отметили, что отношения двух стран достигли наивысшего уровня в истории. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"Главы государств тепло поздравили друг друга с наступающими новогодними праздниками и подвели итоги развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в уходящем году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в разговоре была дана высокая оценка двусторонним связям стран. "Констатировано, что они достигли наивысшего уровня в истории и носят подлинно взаимовыгодный характер", - сообщили в Кремле.

При этом в контексте 75-летия Победы во Второй мировой войне в разговоре было "подчеркнуто единство подходов России и Китая к отстаиванию исторической правды и итогов войны".

Углубление взаимодействия

Главы государств подтвердили настрой на углубление взаимодействия по всем направлениям, включая реализацию крупных проектов в энергетике.

"С учетом исполняющегося в 2021 году 20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее углубление взаимодействия по всем направлениям, включая реализацию крупных совместных проектов в сфере энергетики и промышленной кооперации", - говорится в сообщении Кремля.

Российский лидер также выразил готовность "активизировать координацию шагов на международной арене - в интересах поддержания мира и стабильности в глобальном и региональном масштабах". Помимо этого стороны с удовлетворением отметили эффективные совместные усилия профильных ведомств двух стран по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. "Указано на важность кооперации при разработке и производстве вакцин", - отметили в Кремле.

Отдельное внимание уделено проведению Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества (2020-2021 годы).

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин договорились и далее оставаться в постоянном рабочем контакте.