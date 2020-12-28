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Пандемия COVID-19

МИД РФ: Лавров и Чавушоглу подтвердят намерение расширить сотрудничество по "Спутнику V"

Глава МИД Турции посетит Сочи 29 декабря для участия в восьмом заседании Совместной группы стратегического планирования

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу намерены подтвердить обоюдную заинтересованность в расширении сотрудничества по российской вакцине "Спутник V" на встрече в Сочи 29 декабря. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.

"Пандемия определила возникновение такого перспективного направления взаимодействия между российскими и турецкими контрагентами, как локализация производства в Турции российской вакцины против коронавируса "Спутник V". В ходе встречи намерены подтвердить заинтересованность в расширении кооперации в данной сфере", - указали в дипведомстве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге сообщила, что на встрече стороны обсудят широкий круг актуальных региональных и международных проблем. В частности, планируется уделить внимание деятельности Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Чавушоглу посетит Сочи 29 декабря для участия в восьмом заседании Совместной группы стратегического планирования, действующей в рамках российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичТурцияРоссияЧавушоглу, МевлютПандемия COVID-19
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