Путин и Нетаньяху обсудили развитие ситуации в Сирии

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по телефону обсудили региональную проблематику, сделав акцент на развитии ситуации в Сирии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Обсуждена региональная проблематика с акцентом на некоторые аспекты развития ситуации в Сирии", - говорится в сообщении пресс-службы.

Собеседники также рассмотрели актуальные вопросы российско-израильских отношений в различных сферах. "Подтвержден обоюдный настрой на наращивание многопланового двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте борьбы с распространением коронавирусной инфекции", - добавили в Кремле.

В преддверии Нового года лидеры обменялись поздравлениями с наступающим праздником. Кроме того, Путин тепло поздравил Нетаньяху и всех израильтян с прошедшим праздником Хануки.

Политики также условились о дальнейших контактах.