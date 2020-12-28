Жириновский назвал Дегтярева и Островского в числе своих возможных преемников

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Владимир Жириновский заявил, что в число его возможных преемников на посту лидера ЛДПР входят врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, губернатор Смоленской области Алексей Островский, председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко и замруководителя Рособрнадзора Борис Чернышов.

"Я стараюсь, чтобы были те депутаты, которые могли бы возглавить ЛДПР. <...> Это губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, губернатор Смоленской области Алексей Островский, председатель комитета по делам федерации Алексей Диденко. Более молодое поколение, до 30 лет, это Борис Чернышов из Рособрнадзора", - сказал Жириновский радиостанции "Говорит Москва" в понедельник.

Глава ЛДПР добавил, что выступает за "омоложение и обновление" состава партии, чтобы средний возраст депутатов составлял 40 лет.

По словам политика, лидер ЛДПР "должен иметь руководящий опыт, быть общительным, добрым, какие-то элементы харизмы должны быть". "То есть те качества, которые могут увлечь людей за собой", - добавил Жириновский.

Жириновский отметил, что кандидаты на пост главы партии пока не заявили о готовности сменить его. "Возглавлять партию и вести дискуссию - это искусство, нужно иметь огромный массив знаний и особые качества", - резюмировал он.