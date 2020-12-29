Лавров проведет переговоры с главой МИД Турции

СОЧИ, 29 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник проведет переговоры со своим коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу, который будет находиться в Сочи с однодневным рабочим визитом.

Главы внешнеполитических ведомств РФ и Турции встречаются на регулярной основе. Даже пандемия не помешала этому: переговоры в Сочи станут пятой по счету очной встречей в уходящем году.

Министры примут участие в 8-м заседании Совместной группы стратегического планирования. Ее темами, по традиции, становятся актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и региональные проблемы. Ожидается, что в этот раз Лавров и Чавушоглу уделят особое внимание нагорнокарабахскому конфликту, в частности выполнению трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и РФ, и оказанию гуманитарной помощи.

По итогам общения будет подписан план консультаций на 2021-2022 годы.

Усилия по безопасности и стабильности

С самого начала обострения нагорнокарабахского конфликта Москва и Анкара на различных уровнях, в том числе высшем, выступали за активизацию регионального сотрудничества. Главы МИД двух стран неоднократно подтверждали приверженность мирному урегулированию ситуации. В Москве уверены, что РФ и Турция как два крупнейших геополитических игрока в регионе внесли значимый вклад в дело безопасности Нагорного Карабаха. Это способствовало прекращению кровопролития и сохранению человеческих жизней.

На встрече в Сочи министры также рассмотрят ряд практических вопросов относительно работы совместного Центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, о создании которого договорились 11 ноября по итогам переговоров главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и его турецкого коллеги Хулуси Акара.

Центр будет расположен в Агдамском районе Азербайджана, где уже находятся 60 турецких военнослужащих. По данным СМИ Турции, военные приступят к работе уже в январе следующего года, чтобы вместе "обеспечить постоянство режима прекращения огня".

Кроме того, глава МИД Турции перед визитом в Сочи сообщил журналистам о намерении обсудить с Лавровым "шаги по обеспечению безопасности границ Азербайджана". По его словам, решение этого вопроса должно быть найдено "в рамках международного права".

Совместная работа

Еще одной международной темой, которую обсудят главы МИД РФ и Турции, станет положение дел в Ливии.

В июле представители Москвы и Анкары заявили, что рассматривают возможность создания совместной рабочей группы по ливийскому урегулированию. Стороны не раз заверяли, что у конфликта нет военного решения.

Между тем, последние события в стране резко обострили ситуацию. На прошлой неделе глава Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар потребовал от Турции покинуть Ливию, иначе "их наемникам" придется "почувствовать силу оружия". В Анкаре заявили о готовности в случае атаки открыть ответный огонь.

Особую актуальность этой теме придает тот факт, что на следующий день после переговоров с Чавушоглу Лавров уже в Москве встретится с министром иностранных дел Правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой.

И российская, и турецкая сторона признают разногласия по ливийской тематике. Турецкие СМИ не раз сообщали о переброске на восток Ливии для поддержки Хафтара нескольких сотен сирийских наемников, подготовкой которых якобы занимались российские специалисты. В Москве подобные обвинения отрицают. Более того, в начале декабря глава МИД РФ назвал непредусмотрительными и несправедливыми заявления о том, что Россия и Турция поддерживают разные стороны конфликта в Ливии.

В Москве также уверены, что именно благодаря совместным с Анкарой усилиям в Ливии на протяжении довольно долгого времени нет боевых действий.

Двустороннее сотрудничество

Несмотря на обширную международную повестку, не останется без внимания и двустороннее сотрудничество. Среди актуальных вопросов наращивание взаимовыгодных связей в торгово-экономической и энергетической сферах, реализация совместных проектов.

Сегодня сотрудничество Москвы и Анкары активно развивается. Несмотря на заявления официального Вашингтона о способности Запада лучше обеспечить интересы Турции, "особенно в сфере обороны и безопасности", турецкая сторона приняла решение о приобретении российских зенитных ракетных систем С-400, продемонстрировав таким образом свою независимость. За это Анкара практически сразу была наказана американскими санкциями, которые, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, лишь продемонстрировали, что Вашингтон "не в состоянии играть по правилам".

Еще одна тема, которую возможно затронут стороны, - это ситуация вокруг возможного производства Турцией российской вакцины "Спутник V". Анкара, заключившая соглашение с компанией BioNTech на поставку 4,5 млн доз вакцины от коронавируса, проявила заинтересованность к российской разработке.

Однако затем в СМИ было распространено заявление министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи о том, что страна отказалась от российской вакцины. В ведомстве оперативно опровергли эту информацию, назвав инцидент недоразумением. Как пояснил сам Коджи, "Спутник V" должен пройти в Турции надлежащую лабораторную практику по токсикологии.