Косачев считает, что уходящий год войдет в историю международных отношений со знаком минус

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Недобросовестная конкуренция в ходе так называемой гонки вакцин, усиление односторонних санкций, дискредитация ООН и ее структур, развал системы договоренностей в сфере глобальной безопасности - все это привело к тому, что уходящий год стал годом упущенных возможностей в истории международных отношений, полагает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Вместе с тем он отметил и целый ряд положительных моментов, включая прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе, которое стало "потрясающей дипломатической победой нашей страны, лично президента Владимира Путина", а также активизацию работы ряда международных объединений - Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Безусловно, уходящий год войдет в историю международных отношений со знаком минус. И я в данном случае имею в виду не пандемию, а то, как человечество этот год прошло в условиях пандемии. Здесь оснований для оптимизма, к сожалению, практически нет", - сказал Косачев в интервью ТАСС.

Он напомнил, что еще в начале года был призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к странам, практикующим санкции, снимать их по крайней мере в отношении тех государств и народов, которые оказались в наиболее уязвимом положении. "Сейчас по итогам года мы видим, что этот призыв генсека ООН остался неуслышанным, а санкции в отношении таких уязвимых и в экономическом, и в социальном отношении стран, как та же Куба, Венесуэла, Сирия, не только не снимаются, но в чем-то даже усиливаются", - отметил сенатор.

Он также подчеркнул, что в настоящее время разворачивается так называемая гонка вакцин, которая не сводится лишь к конкуренции наиболее эффективных решений, но зачастую сопровождается прямой дискредитацией конкурентов и соперников. "Мы видим какой неблагоприятный информационный фон пытаются создать на Западе вокруг российских наработок на эту тему. Это никуда не годится. Мы видим, как некоторые страны - та же Украина, но за ней следуют и группа других европейских государств, - начинают принципиально отказываться от российской вакцины только потому, что она имеет российское происхождение", - констатировал парламентарий.

"На мой взгляд, это просто неприемлемое поведение политиков соответствующих стран, которые должны нести прямую ответственность за обеспечение здоровья, медицинской и эпидемиологической безопасности своих граждан. Политика здесь просто не должна иметь место", - уверен Косачев.

Дискредитация международных организаций

Он обозначил и сохраняющуюся линию Запада на доминирование, на то, чтобы делить мир на своих и чужих. "И в силу этого продолжается дискредитация ООН. Те же США довольно демонстративно выходят из ряда ооновских структур, будь то ЮНЕСКО в свое время, вот сейчас - Всемирная организация здравоохранения. А у нас, в Европе, чуть-чуть поближе, по-прежнему идет линия на то, чтобы сделать НАТО в военной сфере и Евросоюз в экономической единственными определяющими лицо Европы механизмами, в силу этого, увы, вслед за ООН точно так же дискредитируется смысл работы и потенциал и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), и Совета Европы", - отметил глава международного комитета СФ.

Политик назвал итогом 2020 года и продолжающуюся деградацию в сфере глобальной безопасности. "Я имею в виду развал системы договоренностей в данной области - и договор по ракетам средней и меньшей дальности, и договор по открытому небу, и неизвестная судьба договора по стратегическим наступательным вооружениям", - сказал сенатор.

Но есть и плюсы

Вместе в тем, по его мнению, Россия остается одним из немногих центров силы, которая противопоставляет этим негативным тенденциям свое видение того, как должно выглядеть мироустройство. "Это принцип неделимости безопасности, это принцип коллективных решений в сфере безопасности, это принцип интеграции, а не подавления одними интеграционным структурами других, конкурирующих. Думаю, что России в этом смысле удалось сделать если не все, то немалое по отстаиванию, по реализации своей концепции в рамках российского председательства в ШОС и в БРИКС", - сказал глава комитета СФ.

Он убежден, что эти структуры прибавили в своей работе. "И в рамках ШОС, и в БРИКС предельно важно выстраивание по-настоящему партнерских отношений России с Китаем, России с Индией, России с нашими другими партнерами. В этом ряду я с удовольствием отмечу и то, что набирает свои обороты и Евразийский экономический союз как интеграция на постсоветском пространстве. У нее было много недоброжелателей на начальном этапе, но с моей точки зрения, этот проект не просто состоялся, но он становится все более и более успешным, несмотря на общую деградацию международных экономических отношений", - отметил Косачев.

К позитивным итогам года он отнес и прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе. "Это потрясающая дипломатическая победа нашей страны, лично президента Владимира Путина. И это пример того, как наша взвешенная сбалансированная политика без деления на своих и чужих дает свои результаты. Я не вижу ни одной другой крупной страны мира, которая была бы в состоянии столь острый и столь кровопролитный конфликт урегулировать столь решительно и, как показывает время, результативно", - сказал сенатор.

Он полагает, что диссонансом на этом фоне выглядит продвижение вперед "или, скорее, топтание на месте" в урегулировании многих других крупных конфликтов. В частности, парламентарий привел в пример ближневосточное урегулирование, конфликт на юго-востоке Украины, Приднестровье, косовскую проблему, Северный Кипр. "Вот все эти конфликты фактически остаются в положении статус-кво просто потому, что те, кто берутся за их урегулирование, пытаются на самом деле продвинуть в этом урегулировании интересы одной стороны конфликта в ущерб интересам другой. Уверен, что если бы за основу брался российский поход, то во всех этих конфликтах движение вперед было бы значительно более очевидным, чем это происходит сейчас", - сказал политик.

Надежды на 2021 год

Вместе с тем Косачев с оптимизмом смотрит в будущее и надеется, что наступающий год не станет, как и 2020 год, годом упущенных возможностей в международных отношениях. "Все могло произойти уже в 2020 году, во все предыдущие годы, наверное, начиная с 2007 года, года президент России выступил со своей знаменитой речью в Мюнхене, речью абсолютно созидательной, конструктивной, но с предельно честным обозначением тех проблем, с которыми будет сталкиваться человечество, если оно не начнет менять свое поведение - и все человечество в глобальном контексте, и западная группа стран в более конкретном измерении", - сказал он.

"13 лет с тех пор прошло, мы видим, насколько прав был президент РФ в оценке тенденций международного развития и насколько не услышанными остались те сигналы, которые он тогда посылал нашим потенциальным партнерам. Именно партнерам. Это слово в речи президента в Мюнхене было одним из наиболее часто повторявшихся. Собственно говоря, Россия с тех пор свою точку зрения не меняла и не будет менять ее в 2021 году", - продолжил парламентарий.

По его словам, когда и если Запад начнет понимать, что мир гораздо более разнообразен, что в нем есть интересы многих суверенных государств, "все достаточно быстро начнет вставать на свои места". "И в этом смысле 2021 год так же открывает пространство для возможностей, каким был год 20-й. Но год 20-й, как мы сейчас можем точно констатировать, оказался годом упущенных возможностей. Я всем нам желаю, чтобы 2021 год был другим", - заключил сенатор.