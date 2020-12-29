Бондарев: выход США из ДОН не поможет им скрыть сведения в области военного строительства

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Выход США из Договора по открытому небу (ДОН) не поможет им скрыть сведения в области военного строительства, сообщил в интервью ТАСС председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-глава ВКС России Виктор Бондарев.

"Мы готовы предоставлять наше воздушное пространство для наблюдательных полетов действующим участникам ДОН, так как нам нечего скрывать: мы не нарушаем никаких взятых на себя международных обязательств. В то же время выход США из Договора не поможет им скрыть какие-то сведения в области военного строительства, которые можно получить из самолетов наблюдения и которые могут быть зафиксированы аэрофотоаппаратами на дозволенной высоте", - пояснил Бондарев.

Сенатор назвал выход США из Договора "очередным шагом в разрушении международной системы глобальной безопасности и в подрыве еще оставшегося доверия". "Конечно, они сейчас, после собственного выхода из Договора, оказались в более выгодной позиции, чем мы. Их союзники по НАТО, являющиеся членами ДОН, могут продолжать осуществлять наблюдательные полеты над территорией России, инспектировать в рамках этого Договора военную деятельность нашей страны. Мы также можем осуществлять аналогичные действия в отношении этих государств, а вот проводить наблюдательные полеты над Штатами уже не сможем. Это создает определенный дисбаланс", - подчеркнул Бондарев.

О договоре

По оценке МИД России, разработанный при активном участии Москвы Договор по открытому небу является важной мерой укрепления доверия и безопасности. Наряду с разработкой Договора об обычных вооруженных силах в Европе и Венским документом 1999 года вступление в силу ДОН практически завершило формирование режима укрепления доверия и транспарентности в области обычных вооружений на евроатлантическом пространстве.

В практическом плане ДОН предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения договора, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

Вашингтон на протяжении нескольких лет обвинял Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений этого многостороннего соглашения. Россия также предъявляла США претензии, относившиеся к имплементации ДОН. В 2017 году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках ДОН, Москва вскоре после этого ответила зеркально. США вышли из ДОН 22 ноября при президенте Дональде Трампе, представляющем Республиканскую партию.