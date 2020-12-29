Глава комитета СФ поддерживает идеи законодательно закрепить понятия "фашизм" и "нацизм"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Инициатива о законодательном закреплении понятий "нацизм", "фашизм" и "геноцид народов Советского Союза" в данный момент находится в разработке, заявил в интервью ТАСС глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, добавив, что поддерживает данное предложение.

"Пока данная законодательная инициатива в наш комитет не поступала. Она, насколько мне известно, пока находится в разработке. Но саму идею я поддерживаю. Сейчас силами западных пропагандистов активно переписывается история Второй мировой войны. Факты переворачиваются с ног на голову. Те из них, которые невозможно отрицать в силу наличия неоспоримых документальных подтверждений, антироссийские пропагандисты стараются по-новому интерпретировать", - сказал сенатор.

По его словам, у нацизма и фашизма не может быть никаких более мягких, компромиссных названий, никаких двойных интерпретаций или оправданий. Говоря о геноциде народов Советского Союза, Бондарев отметил, что этот термин тоже слишком широко подчас трактуется, "на этой почве могут возникнуть те или иные распри".

Ранее Генеральный прокурор России Игорь Краснов, выступая на международном форуме "Уроки Нюрнберга", предложил законодательно закрепить понятие о геноциде народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, выразившемся в массовых преступлениях нацистов против мирных жителей. По словам Краснова, требуется внесение изменений в принятый 25 лет назад федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", направленных на законодательное установление незыблемости принципов международного права, признанных Уставом Нюрнбергского международного военного трибунала, закрепления таких понятий как "нацизм", "фашизм", "геноцид народов Советского Союза".