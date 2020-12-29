МИД России подвел итоги года

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россия поддерживала регулярный политический диалог с Германией в 2020 году, несмотря на сужение позитивной повестки в двусторонних отношениях. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ об основных внешнеполитических итогах 2020 года.

"Несмотря на сужение позитивной повестки дня в отношениях с Германией, с ней поддерживался регулярный политический диалог. В рамках учредительного заседания Российско-германского экономического совета в декабре состоялась церемония открытия очередного перекрестного Года "Экономика и устойчивое развитие 2020-2022". В сентябре дан старт Году Германии в России", - отметили в российском дипведомстве.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что в отношениях между Москвой и Берлином накопилось немало серьезных проблем, и их число продолжает увеличиваться.

Отношения с США

Россия демонстрирует открытость к взаимовыгодному сотрудничеству с США, оно должно происходить на основе уважения интересов друг друга, говорится в комментарии МИД.

"В отношениях с США Россия исходила из понимания особой ответственности двух наших государств за поддержание международной безопасности и стратегической стабильности, демонстрировала открытость к взаимовыгодному сотрудничеству на основе уважения интересов друг друга", - говорится в документе.

В МИД отметили, что в уходящем году одним из важных направлений работы на двустороннем треке стал "стратегический диалог" по вопросам контроля над ракетно-ядерными вооружениями.

Диалог с Китаем

Диалог России и Китая в период пандемии стал стабилизирующим фактором для международных отношений, считают в МИД.

"В условиях мирового кризиса, вызванного последствиями COVID-19, важное стабилизирующее воздействие на международные отношения оказывало стратегическое партнерство России и Китая. Дополнительное развитие получило двустороннее взаимодействие по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, особенно в ООН и на других ведущих международных площадках", - отметили в дипведомстве.

Как напомнили в МИД России, общность позиций двух стран по широкому спектру международных проблем нашла отражение в совместном заявлении министров иностранных дел, принятом в сентябре.

Снижение напряженности в отношениях с НАТО

Москва предпринимает конкретные шаги, чтобы обеспечить снижение напряженности по линии Россия - НАТО, заявили в ведомстве.

"В интересах снижения напряженности по линии Россия - НАТО предпринимались шаги по обеспечению предсказуемости и сдержанности в военно-политической сфере на европейском пространстве. В частности, Россией введен односторонний мораторий на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности наземного базирования", - указали в министерстве.

Как отметили в дипведомстве, отношения России с коллективным Западом не претерпели изменений к лучшему. "В политике НАТО, ЕС и ряда их отдельных членов конфронтационные подходы преобладали над конструктивным началом", - добавили на Смоленской площади.

Тем не менее продолжался диалог с заинтересованными в сотрудничестве с Россией странами Европы, говорится в комментарии.

Борьба с пандемией

"Россия одной из первых стала оказывать активное содействие иностранным государствам в борьбе с COVID-19 и преодолении социально-экономических последствий кризиса, наладила широкую кооперацию в вопросах разработки, поставок и производства антивирусных препаратов и вакцин", - отметили в МИД.

В ведомстве указали, что еще одним важнейшим направлением работы стало возвращение на родину российских граждан: свыше 300 тыс. соотечественников воспользовались программой вывозных рейсов. Параллельно предоставлялась экстренная помощь тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, находясь за границей.

Кроме того, на Смоленской площади напомнили об инициативе президента России Владимира Путина провести саммит "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН для поиска путей решения острых проблем современности. Идея была в принципиальном плане поддержана другими постоянными членами СБ ООН и положительно встречена мировым сообществом, подчеркнули в МИД. "Россия предлагала позитивную, объединительную повестку дня - во имя глобальной стабильности и предсказуемости, укрепления центральной роли ООН как главного координирующего органа международной политики. Призывала партнеров к отказу от "игр с нулевой суммой" и двойных стандартов в пользу открытого и честного диалога", - говорится в комментарии.

Стабилизация цен на нефтяном рынке

В МИД отметили, что участие России в международных усилиях по стабилизации цен на нефтяном рынке дало возможность ощутимо снизить волатильность котировок.

"Подключение России к международным усилиям в рамках Группы двадцати и ОПЕК+ по стабилизации ценообразования на мировом рынке нефти в условиях резкого падения спроса, включая контакты на высшем уровне с руководством Саудовской Аравии, США и ряда других стран, позволило существенно снизить волатильность нефтяных котировок", - отметили в министерстве.

В начале декабря вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что нефтяной рынок постепенно приходит в себя после сложившейся весной нынешнего года из-за пандемии коронавируса ситуации, когда цена на нефть упала ниже $30 за баррель, однако восстановление идет медленнее, чем прогнозировалось.