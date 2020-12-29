В Кремле оценили заявления о преемнике Путина

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что вопрос о том, кто может стать будущим президентом России, всегда вызывает интерес, но рассуждения об этом, как правило, ничем не подкреплены.

В беседе с журналистами во вторник представитель Кремля прокомментировал высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который назвал возможных будущих президентов РФ, и объяснил, почему эта тема вызвала повышенный интерес. "Тема преемников традиционно вызывает весьма живой интерес на политическом небосклоне Российской Федерации и в политологических, и в иных примыкающих к ним кругах", - отметил Песков. По его мнению, "так было всегда и, наверное, так всегда и будет".

"Чаще всего эти рассуждения, конечно, ничем не подкреплены и являются ничем иным как рассуждениями", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Он отказался говорить о прогнозах Жириновского, но заметил, что лидер ЛДПР "обладает богатейшим политическим опытом". "Наверное, его рейтинги [возможного будущего президента РФ] на этом опыте основываются", - предположил Песков.

Отвечая на вопрос, думает ли сам президента РФ Владимир Путин о преемнике, представитель Кремля напомнил, что этот вопрос главе государства задавался множество раз на различных пресс-конференциях. "Он сам много раз отвечал", - указал Песков.