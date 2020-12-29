Путин 29 декабря встретится с главой Федерации независимых профсоюзов Шмаковым

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет во вторник встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня из тех встреч, которые у президента запланированы, публичной будет его беседа с Михаилом Шмаковым, председателем Федерации независимых профсоюзов", - сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что в понедельник Путин проводил встречу с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым и обсуждал то, "как обстоят дела у малого и среднего бизнеса, у работодателей". Во вторник в беседе со Шмаковым планируется обсудить проблемы самих работников, указал Песков.

Представитель Кремля заметил, что президент регулярно и последовательно общается с председателем Федерации независимых профсоюзов. "Сегодня этот диалог будет продолжен", - добавил Песков.

У Путина во вторник также запланировано несколько международных телефонных разговоров, в которых он обменяется с зарубежными лидерами поздравлениями в преддверии Нового года и обсудит с ними актуальные вопросы двусторонних отношений.