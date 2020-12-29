Москва расширила список граждан ФРГ, которым запрещен въезд в Россию

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россия дополнила черный список лиц, которым запрещен въезд в страну, представителями руководства силовых и разведывательных структур Германии. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении МИД РФ.

Как указали на Смоленской площади, этот шаг был предпринят в ответ на санкции Евросоюза, введенные в связи с предполагаемым "русским следом" во взломе компьютерных систем Бундестага в 2015 году. "В ответ на вышеупомянутые деструктивные действия со стороны ЕС Москвой принято решение о расширении ответного списка граждан ФРГ, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Согласно дипломатическому принципу взаимности новыми фигурантами российского стоп-листа избраны руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему Министерства обороны ФРГ".

Как добавили в МИД РФ, в случае продолжения властями ФРГ конфронтационной линии, Москва оставляет за собой право на применение дальнейших мер реагирования.

В министерстве также указали, что Россия неоднократно обращалась к германской стороне с предложением провести на основе якобы имеющихся у нее данных, указывающих на возможность вовлеченности граждан России в инцидент со взломом сетей Бундестага в 2015 году, двусторонние экспертные консультации, однако власти ФРГ проигнорировали эти предложения. "Такой подход свидетельствует о том, что в Берлине на самом деле никогда не были заинтересованы в реальном расследовании так называемого дела о русских хакерах и вся ситуация изначально конструировалась как очередная провокация против нашей страны", - подчеркнули в МИД РФ.

Евросоюз и Великобритания ранее ввели санкции в отношении двух граждан России, включая начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова, а также некоего "85-го Главного центра специальных служб Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации", которые якобы несут ответственность за кибератаку на Бундестаг в 2015 году.