Визиты Путина и Мишустина в Китай могут состояться в 2021 году

ПЕКИН, 29 декабря. /ТАСС/. Официальные визиты президента России Владимира Путина и председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Китай могут состояться в 2021 году, если это позволит эпидемиологическая обстановка. Об этом во вторник на специальной пресс-конференции заявил посол России в Китае Андрей Денисов.

"В завершающемся 2020 году президент Путин должен был посетить Китай с визитом. Этот визит по понятным причинам не состоялся. Мы очень надеемся, что в новом году, если обстановка позволит, президент России будет первым иностранным лидером, который будет иметь возможность посетить Китай", - сказал он. "То же самое касается и наших глав правительств: премьер-министр России Михаил Мишустин имеет приглашение посетить Китай. И я думаю, что он с большим удовольствием совершит визит при первой возможности", - отметил Денисов.

Посол напомнил, что 28 декабря состоялись телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, а 22 декабря аналогичные консультации состоялись между главами МИД двух стран Сергеем Лавровым и Ван И. "В ходе обоих телефонных разговоров была выражена надежда на то, что, как только обстановка позволит, контакты между руководителями наших стран возобновятся", - отметил он.

Денисов подчеркнул, что с начала пандемии главы государств двух стран вели телефонные переговоры пять раз. "Так что контакты между ними сохранились и были достаточно регулярными", - добавил дипломат. По его словам, главы МИД России и Китая провели восемь телефонных переговоров, а также две личные встречи, несмотря на ограничения.

"Кроме того, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ также дважды посетил Москву и имел возможность личного контакта с российскими представителями. Я уже не говорю о том, что между нашими министерствами иностранных дел, другими правительственными ведомствами продолжаются регулярные контакты с использованием всех возможностей: когда можно, это личные встречи, когда нет - телефонные разговоры, обмен письмами", - рассказал дипломат.

"Так что, если обстановка будет развиваться по плохому сценарию, мы продолжим ту практику, которая выработалась в этом году. Для нас она уже стала привычной. Если обстановка позволит, то мы немедленно, как только появится малейшая возможность, возобновим личные контакты на всех уровнях", - резюмировал он.