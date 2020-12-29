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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Лавров: ситуация в Карабахе не должна использоваться для проникновения наемников в регион

СОЧИ, 29 декабря. /ТАСС/. РФ и Турция солидарны в том, что ситуация в Нагорном Карабахе не должна использоваться для проникновения иностранных наемников в регион. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Наше общее мнение заключается также в том, что не должна ситуация в Нагорном Карабахе использоваться для попыток проникновения иностранных наемников в этот регион. Здесь у нас с турецкими коллегами абсолютно единые позиции", - сказал он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичТурцияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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